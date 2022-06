Am Freitagabend spielt die Band "Tocotronic" ein Konzert und präsentiert ihr Album "Nie wieder Krieg". Am Ende wird die re:publica den Queens-Song "Bohemian Rhapsody" singen - so wie bereits 2019, auf der letzten Konferenz vor der Pandemie. Der Song endet mit der Textzeile "Anyway The Wind Blows". Es ist das Motto der re:publica 2022, laut Veranstaltern "eine Verneigung vor der Poesie des Irrationalen".