Nein, von einer größeren Verschwörung mit Blick auf den Wahltag sollte man nicht ausgehen. Auch wenn es vor Ort in Osnabrück streng nach Parteilichkeit riecht: Die zuständige niedersächsische Justizministerin, die sich inhaltlich schützend vor ihre Staatsanwälte dort stellt, ist eine über Parteigrenzen angesehene Fachfrau und ehemalige Richterin, die sich hier kaum in den Wahlkampfmorast hinab verstiegen haben wird. Unabhängig davon, dass schon vor den Ministeriums-Durchsuchungen einzelne CDU-Politiker in Berlin und auch in Niedersachsen geraunt haben sollen: "Da kommt noch eine Bombe in Sachen Scholz".