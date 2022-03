Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) haben am Dienstag von der Flutkatastrophe betroffene Gebiete in Nordrhein-Westfalen besucht. Beide waren zusammen mit Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) in der Stadt Bad Münstereifel zu Gast. Am Nachmittag war zudem ein Besuch in dem von der Flut ebenfalls stark betroffenen Ahrtal in Rheinland-Pfalz mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) geplant.