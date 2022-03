US-Präsident Joe Biden und Nato-Generalsekretär Stoltenberg kündigten für den Fall der Verwendung von Bio-Waffen an, dass es zu einer Antwort kommen würde. Scholz schloss sich seinem US-amerikanischen Amtskollegen an: "We will response" - wie eine Antwort aussehen könne, ließ er offen. Einen Regierungswechsel in Russland strebe Scholz - genau wie sein US-Präsident Biden nicht an: