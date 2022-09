Scholz hatte seine Reise am Samstag in Saudi-Arabien begonnen und dort Kronprinz Mohammed bin Salman getroffen. Dabei habe er auch den Mord am Journalisten Jamal Khashoggi angesprochen. Man habe "alle Fragen besprochen", die sich um Bürger- und Menschenrechte drehen, sagte er nach dem Gespräch in Dschidda. "Das gehört sich so. Und da können Sie von ausgehen, dass nichts unbesprochen geblieben ist, was zu sagen ist."