Scholz sieht keinen Widerspruch der Schuldenaufnahme zu seiner früheren Politik der Schwarzen Null. Beides gehöre zusammen. "Wir haben dafür gesorgt, dass wir in guten Zeiten eine solide Finanzwirtschaft betreiben, den Haushalt so stabilisieren, dass wir jetzt die Kraft haben, die wir in so einer Krise brauchen."