Menschen, die jetzt aus Afghanistan flüchten, will Scholz vor allem in Nachbarländern helfen. "Wenn Schutz stattfinden kann in Pakistan, im Iran, im Irak, in der Türkei, dann ist es wichtig, dass wir dort mit finanziellen Mitteln über internationale Organisationen helfen", sagt Scholz. Er habe bereits eine erste Tranche für die Flüchtlingshilfe der UNO bewilligt.