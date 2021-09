"Ich bin schon sehr zuversichtlich", so Scholz zu seinen Chancen bei der Bundestagswahl. Jeden Tag sei das Ziel, Bürgerinnen und Bürger zu überzeugen. "Deshalb ist Demut angesagt", so der SPD-Kanzlerkandidat, der aktuell in den Umfragen führt. "Das ist jetzt die Stunde der Bürgerinnen und Bürger und nicht der Politikerinnen und Politiker."