Deutschland will nicht direkt weitere Waffen an die Ukraine liefern. Als Alternative wird die Bundesregierung Rüstungslieferungen der deutschen Industrie an die Ukraine genehmigen und finanzieren. Dafür hat die Rüstungsindustrie eine Angebotsliste erstellt, von der die Ukraine sich auch schon Rüstungsgüter ausgesucht haben soll. Laut Scholz sind darunter Panzerabwehrwaffen, Luftabwehrraketen und Munition. Also das, was schon seit Kriegsbeginn aus alten Beständen an die Ukraine geliefert wird.