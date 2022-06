Sie erinnert tatsächlich an eine sehr kurze Zündschnur, wenn man sie auf der Landkarte sieht - zumindest wenn man weiß, wie nervös sie auch in der Wirklichkeit die Kenner macht: die "Suwalki-Lücke". Kein anderer Landstrich in Europa bereitet den Militärstrategen der Nato so große Sorgen, wie dieser schmale Streifen zwischen der russischen Enklave Kaliningrad im Nordwesten und Russlands Verbündetem Belarus im Südosten. Er läuft entlang der Grenze zwischen Polen und Litauen und markiert den Ort, an dem die Nato am verwundbarsten scheint.