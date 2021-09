Was ändern die Scholz-Pläne bei Netflix? Treten die Beschlüsse der G20-Staaten wie derzeit geplant in Kraft, ändert sich für Netflix fast nichts. Die Steuerquote würde nach den Berechnungen des "Netzwerk Steuergerechtigkeit" nur marginal steigen, von 0,2 auf 0,3 Prozent. Netflix müsste zwar rund 800.000 Euro Gewinn zusätzlich in Deutschland versteuern, gemessen am Gesamtgewinn allerdings nur ein Bruchteil der tatsächlichen hier erzielten Gewinne.