In Bezug auf Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine blieb der indische Premierminister weiter vage und betonte stattdessen: Jüngste geopolitische Ereignisse hätten deutlich gemacht, wie fragil Frieden und Stabilität in der Welt geworden seien. Am Anfang der Krise in der Ukraine habe Indien sofort einen Waffenstillstand gefordert und die Tatsache unterstrichen, dass der Dialog der einzige Weg zur Lösung darstelle, so der Premierminister.