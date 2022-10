AKW-Machtwort von Scholz : Viel Lärm um - fast - nichts

In mehreren Varianten wiederholte Scholz den Satz in einer kurzen Pressekonferenz, so wichtig ist ihm diese Botschaft. Und ob es überhaupt bis Frühjahr geht, selbst das sei fraglich. Da ja keine neuen Brennstäbe angeschafft werden, sondern die vorhanden lediglich bis zur letzten Kilowattstunde ausgenutzt werden sollen. "Vielleicht ist der eine schon am 20. März zu Ende und der andere schafft es bis 15. April, das hängt davon ab, was in den Brennstäben noch drin ist", sagte Scholz.