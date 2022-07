Eigentlich ist es eine Melodie aus einem Musical, eine Komödie mit gutem Ausgang. "Carousel", 1945 am Broadway in New York: "You’ll never walk alone", Du wirst nie alleine gehen. Heute singen die Fans das Lied vor Spielbeginn im Fußballstadion. "Wenn du durch einen Sturm gehst, halte deinen Kopf hoch und hab keine Angst vor der Dunkelheit", so beginnt es.