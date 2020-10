Er tausche sich dazu "jeden zweiten Tag" mit Innenminister Horst Seehofer (CSU) aus. Auch nach Informationen der "Rheinischen Post" zeichnet sich eine Lösung ab. Seehofer hatte eine Rassismus-Studie, die nur die Polizei in den Blick nimmt, wiederholt abgelehnt. Er zeigte sich aber offen, im Rahmen einer umfassenden Studie zu Rassismus in der Gesellschaft auch die Sicherheitsbehörden zu untersuchen. Noch vor zwei Wochen betonte Seehofer, "dass wir kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern haben".