Scholz hält sich mit Kritik an Israel zurück

Die Warnung ist eindringlich. Und sie ist ernst. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO droht im Gaza-Streifen eine humanitäre Katastrophe. Sollten die 2.000 Menschen, die im Moment in den Krankenhäusern im Norden des Gaza-Streifens behandelt werden, in den Süden verlegt werden, käme das "einem Todesurteil gleich", so die WHO.