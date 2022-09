Die Methode Scholz : Der Unaufgeregte

Es ist einer dieser Momente, in denen Olaf Scholz Olaf Scholz erklärt. "Wir sind in einer Zeit, in der viele sehr aufgeregt sind, und ich zähle nicht zu diesen und will es auch nicht sein", sagt Scholz im ZDF-Sommerinterview. So also sieht der Kanzler sich selbst. Unaufgeregt. Bloß nicht Reflexen folgen.