Geht noch was? Vier Wochen vor der Bundestagswahl steht die SPD in den Umfragen so gut wie noch nie in diesem Wahlkampf da. Noch versucht die Partei, nicht abzuheben. Den Auftritt ihres Kanzlerkandidaten Olaf Scholz anzukündigen, jetzt komme die "Kirsche auf der Torte", ist vielleicht der größte Übermut, den sie sich leistet.