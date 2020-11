Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble äußerte sich besorgt um den Zustand der Demokratie. "Unser Modell einer freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratie ist unter großem Druck. Und zwar fast überall im Westen – an vielen Stellen in Europa, in den Vereinigten Staaten", sagte der CDU-Politiker der Zeitung.