Bundesfinanzminister Olaf Scholz möchte die Auszahlung des Kurzarbeitergelds aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie ausweiten. "Ich will die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld auf 24 Monate verlängern", sagte der Vizekanzler (SPD) der "Bild am Sonntag". Die Corona-Krise werde in den nächsten Wochen ja nicht plötzlich verschwinden.