Scholz verwies auf den "unterschiedlichen" Ausbau der erneuerbaren Energien in den Bundesländern. Besonders in Bayern sei der Ausbau eher langsam vorangegangen. Auch der Weiterbau der Übertragungsnetze in den Süden sei "nicht so schnell vorangegangen, wie das geplant war". All dies müsse berücksichtigt werden.