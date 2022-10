Auch politisch stehe man an der Seite des Landes - "so lange es dauert". So werde Berlin die EU-Mitgliedschaft der Ukraine vorantreiben, denn die Ukraine sei Teil der europäischen Familie. Das sende ein Signal an private Investoren. Wer in die Ukraine investiere, investiere in ein "EU-Mitglied im Kopf". So werde die Ukraine vollständig an den EU-Binnenmarkt angegliedert.