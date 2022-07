Scholz habe in Anbetracht der steigenden Preise, "wie das schon einmal in so einer schwierigen Zeit in den Sechziger- und Siebzigerjahren war, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Bundesbank, Wissenschaftler eingeladen", um ein Vorgehen abzustimmen, sagte Scholz. Die Beratungen sollen am Montag im Bundeskanzleramt stattfinden. Die Reaktionen und Erwartungen fallen unterschiedlich aus.