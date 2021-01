Ganz schön schottisch - ganz schön eigen

So unterschiedlich die Stimmen Schottlands natürlich sind, voraussichtlich am 6. Mai wird es Wahlen für das Schottische Parlament geben. Und in den jüngsten Umfragen kommt die Schottisch-Nationale Partei auf 55 Prozent. 20 Prozent bleiben für die Konservativen und nur 14 für Labour. Nicola Sturgeon setzt also an, eine überwältigende absolute Mehrheit einzufahren (anders als in England gilt in Schottland übrigens das Mehrheitswahlrecht).