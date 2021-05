Patrick Harvie ist der Spitzenkandidat der schottischen Grünen. Er steht in einem Laden in Stirling und macht Wahlkampf. Das sieht ziemlich einsam aus in Corona-Zeiten, aber Harvie ist bester Dinge. Die Grünen werden, so die Prognosen, bei den heutigen Wahlen für das schottische Parlament ihr Ergebnis vermutlich verdoppeln, damit den Parteien für die Unabhängigkeit eine Mehrheit verschaffen und außerdem Königinnenmacher werden.