"Man braucht für den Betrieb der Pipeline fünf Turbinen. Eine muss immer in Reserve sein, für Notfälle, das ist russisches Gesetz. Nummer zwei war in Kanada und ist jetzt in Mülheim. Nummer drei ist kaputt und muss repariert werden. Nummer vier musste vorige Woche zur regelmäßigen Überprüfung. Turbine Nummer fünf arbeitet und pumpt pro Tag 30 Millionen Kubikmeter Gas. So kommen wir auf aktuell 20 Prozent der normalen Gasmenge in der Pipeline. Es wären schon 60 Millionen, also doppelt so viel, wenn nur Turbine Nummer 2 verfügbar wäre. Das liegt in der Verantwortung von Siemens, wenn ich das richtig sehe.“