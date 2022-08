Das war schon zu seinen Kanzlerzeiten so, als er mit seinen Hartz-Reformen viele Genossen in die Verzweiflung und die SPD in eine langjährige Identitätskrise trieb. Das war kurz nach seinem Abgang als Kanzler so, als er gegen fürstliche Entlohnung in die Dienste russischer Energiekonzerne trat. Das war nach dem Überfall auf die Ukraine so, als er seinen guten Freund Wladimir in Russland besuchte und danach in Deutschland mit kruden Thesen zum Krieg provozierte.