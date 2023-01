Bei Feiern zum chinesischen Neujahrsfest sind in Kalifornien neun Menschen erschossen worden. Ein Mann habe am späten Samstagabend (Ortszeit) auf Leute in einem Geschäft in Monterey Park östlich von Los Angeles gefeuert, sagte Bob Boese vom Sheriffbüro in Los Angeles County am Sonntagmorgen (Ortszeit).