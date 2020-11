Rohde: Wir haben ganz breit angelegte Pakete. All die, die Umsatzeinbußen haben, die befreien wir von einem Großteil ihrer Fixkosten. Also, alles das, was monatlich an Kosten anfällt, übernimmt der Staat, damit diese Unternehmen nicht in die Insolvenz gehen müssen. Das ist nicht branchenspezifisch, damit helfen wir allen. Von daher würde ich den Vorwurf schon zurückweisen.