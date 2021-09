Die Vereinten Nationen (UN) befürchten, dass Flüchtlingskinder wegen der Folgen der Corona-Pandemie noch seltener weiterführende Schulen besuchen. Um das Coronavirus einzudämmen, schlossen laut UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR viele Länder die Schulen. Darunter befanden sich auch Bildungseinrichtungen für Flüchtlinge in und außerhalb von Lagern. In 40 Ländern lag die Einschulungsrate von Flüchtlingen demnach in der Sekundarstufe 2019/2020 nur bei 34 Prozent.