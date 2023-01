Am Freitag setzt Schulze ihre Reise in der ukrainischen Nachbarrepulik Moldau fort. Dort will Schulze eine Gemeinde in der Grenzregion besuchen. Der Ort Stefan Voda liegt an der Hauptroute von ukrainischen Geflüchteten. Deutschland hat hier im Zusammenhang mit einem Programm zur Unterstützung bei der Aufnahme von Flüchtlingen bisher mit etwa 600.000 Euro geholfen.