"Ein spannendes Zukunftsteam, das Inspiration bieten könnte": So schwärmt Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender, im aktuellen "Stern" von einer möglichen schwarz-grünen Koalition. Die Koalition könne "die ganz große Frage unserer Zeit" in den Blick nehmen, so Söder weiter: "Die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie".