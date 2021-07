Der Sozialdemokrat Stefan Löfven ist am Mittwoch wieder zum schwedischen Ministerpräsidenten gewählt worden. Löfven, der nach dem verlorenen Misstrauensvotum noch geschäftsführend im Amt war, erhielt am Mittwoch 116 der 349 Stimmen im Riksdagen, 60 Abgeordnete enthielten sich. In Schweden bleiben Regierungschefs im Amt, solange es keine parlamentarische Mehrheit gegen sie gibt.