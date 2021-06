Pikant an der Abstimmung in Schweden: Neben der Linke stimmen unter anderem auch die rechtspopulistischen Schwedendemokraten gegen Löfven. Sie sind die drittstärkste Kraft und machen eine stabile Regierungsbildung schwierig. Übertragen auf Deutschland wäre es in etwa so, als würden AfD und Linkspartei eine Regierung stürzen.