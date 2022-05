Schwedens Sozialdemokraten für Nato-Beitritt

Jahrzehntelang lehnte eine Mehrheit der Schweden und Finnen einen Beitritt zur Nato ab. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die Situation grundlegend verändert - die angekündigten Aufnahmeanträge der beiden Länder markieren eine historische Wende, vor allem in Finnland, das eine 1.300 Kilometer lange Grenze mit Russland teilt.



In den vergangenen 20 Jahren befürworteten in Umfragen nie mehr als 20 bis 30 Prozent der Finnen und Schweden eine Mitgliedschaft im transatlantischen Verteidigungsbündnis. Jetzt stieg der Anteil in Finnland auf über 75 Prozent, in Schweden auf 50 Prozent. Während des Kalten Krieges blieb Finnland neutral. Auch nach dem Fall des Eisernen Vorhangs blieb Finnland militärisch bündnisfrei.



Schweden verfolgte nach dem Ende der Napoleonischen Kriege Anfang des 19. Jahrhunderts eine Neutralitätspolitik. Nach dem Kalten Krieg wurde diese Neutralitätspolitik zu einer Politik der militärischen Blockfreiheit.

Bildquelle: ZDF