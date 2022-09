Auch Corona war kein Thema im Wahlkampf. Schweden ging in der Pandemie einen Sonderweg: Obwohl vor allem in Altenheimen viele Menschen an der Infektionskrankheit starben, verzichtete die Regierung auf drakonische Maßnahmen wie in anderen Ländern.



Lockdowns würden der öffentlichen Gesundheit mehr schaden als das Virus, argumentierten die Behörden. Die Zahl der Covid-Toten lag Anfang September nach Angaben des Portals Our World in Data mit 1901 pro eine Million Einwohner unter dem EU-Durchschnitt von 2529 pro eine Million. "Die meisten Menschen sind mit der Strategie zufrieden", sagt der Journalist Jens Liljestrand. Die Pandemie habe bei den Schweden "keine Spuren hinterlassen, es ist wie ein kollektiver Blackout".