Am weitesten ist man in Finnland. In Olkiluoto am Bottnischen Meerbusen ist das Endlager in circa 400-500 Metern Tiefe fast fertig. Gebaut ist es in einer Granitsteinschicht. Im nächsten Jahr beginnt der Probebetrieb. 2025 soll es voll funktionsfähig sein. Es wäre dann weltweit das erste Endlager, in das dann die hochradioaktiven Brennelemente aus den bestehenden fünf Atomkraftwerken eingelagert werden. Proteste hatte es kaum gegeben. In Finnland wird die Kernenergie von der Bevölkerung weitgehend akzeptiert.