Die Schweiz hat dem vom Mainzer Unternehmen Biontech und dessen US-Partner Pfizer entwickelten Corona-Impfstoff eine Zulassung erteilt. Dabei handele es sich um die weltweit erste Zulassung in einem "ordentlichen Verfahren" statt einer Notfallzulassung, teilte die Zulassungsbehörde Swissmedic am Samstag in Bern mit.