Das Schweizer Endlager für Atommüll soll in unmittelbarer Nähe der deutschen Gemeinde Hohentengen in Baden-Württemberg entstehen. Der Ort war einer von drei möglichen Standorten. Das hatte in Hohentengen schon vor Jahren für Aufregung gesorgt. 2016 entzürnte sich eine Gemeinderätin in einer Sitzung in Hohentengen: