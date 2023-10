Die Wahl am Sonntag wird darüber entscheiden, welche Parteien im Parlament vertreten sind - und damit über mögliche Mehrheiten im Parlament. Diese sind für den Gesetzgebungsprozess in der Schweiz entscheidend. Denn anders als in Deutschland gibt es nicht eine Koalition, die regiert, sondern je nach Thema wechselnde Mehrheiten. Eine neue Regierung, also ein neuer Bundesrat, wird erst im Dezember gewählt. In diesem sitzen sieben Vertreter aus den jeweils vier stärksten Parteien.