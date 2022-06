Die MQ-1C Gray Eagle ist eine bewaffnete US-amerikanische Drohne, also ein ferngesteuerter, unbemannter Flugkörper. Sie ist eine Weiterentwicklung der MQ-1 Predator, die die US-Streitkräfte ab Mitte der 90er Jahre für ca. 25 Jahre eingesetzt haben. Die Predator kann 24 Stunden lang in der Luft bleiben und Aufklärung betreiben. Dafür nutzt sie neben optischen Kameras auch Wärmebild-Technik und Radar. Die Predator flog mehrere hundert Einsätze unter anderem in Afghanistan, Pakistan, Bosnien, Serbien, Irak, Libyen, Jemen und Syrien. In Deutschland flog eine solche Drohne im Jahr 2017 anlässlich des G20-Gipfels in Hamburg Aufklärungseinsätze.