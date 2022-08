Schwesig: Also, zum einen ist es ja so, dass der Staat sowohl bei der Banken- und Wirtschaftskrise als auch bei der Corona-Krise viel Geld in die Hand genommen hat, um Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Und das war richtig. Wir haben zum Beispiel in der Corona-Krise einen großen Schutzschirm aufgespannt, denn auch hier bei der Energiekrise werden ja Wirtschaftsunternehmen auch in große Schwierigkeiten geraten, Stadtwerke, kommunale Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger.