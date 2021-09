Hilfreich für Schwesigs Durchstarten in den letzten Monaten war sicher auch der Bundestrend. Wenn es im Bund für die SPD nach oben geht und für die CDU nach unten, dann färbt das eben auch aufs Land ab. Wenn also alles so kommt, wie die Umfragen vermuten lassen, hat Manuela Schwesig in Schwerin künftig mehrere Optionen: der seit 15 Jahren eingeübte Weg, also weiterregieren mit einer (geschwächten) CDU, oder neue Partner gewinnen für ihr Kabinett.