Es sei ein altbekanntes Spiel: Man läuft in einen Hafen ein, die Behörden ordnen eine außerplanmäßige Sicherheitsüberprüfung an, finden immer etwas, und dann legen sie das Schiff an die Kette. Der NGO Sea-Watch e. V. passierte das im Sommer 2020 gleich bei zwei Schiffen: Der "Sea-Watch 4" in Palermo und der "Sea-Watch 3" in Porto Empedocle. Beide kamen erst nach Monaten Zwangspause wieder frei.