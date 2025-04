Zupke beklagt fehlendes Wissen über die DDR-Diktatur

Im Bundestag ist seit diesen Dienstag die Ausstellung "Staatssicherheitsinhaftierung" von André Wagenzik zu sehen. Der Fotograf war selbst politischer Häftling in der DDR und kam 1984 mit den sogenannten Häftlingsfreikäufen in die Bundesrepublik Deutschland. Ausgestellt sind 100 schwarz-weiße Porträts ehemaliger politischer Häftlinge.

Evelyn Zupke : Gerade in diesem Jahr ist es ein ganz wichtiges Signal, dass es so eine Ausstellung gibt, denn jeder einzelne Porträtierte, jeder einzelne ehemalige politische Gefangene, der hier ausgestellt ist, ruft zur Auseinandersetzung damit auf, dass Demokratie und Freiheit nicht selbstverständlich sind.

Wir erleben ja in den letzten Jahren einen Aufschwung autoritärer Regime. Wir reden oft abstrakt über Demokratie und Diktatur. Aber hier an den einzelnen Schicksalen wird es ganz deutlich, was es für den einzelnen Menschen bedeutet, der in die Fänge einer Diktatur gerät.