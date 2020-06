"Das ist alles kein gutes Zeichen", sagt Konstantin von Notz, Vize-Fraktionschef der Grünen im Bundestag. Seehofer trage die Verantwortung für die innere Sicherheit im Land. Diese kurzfristige Absage, den Verfassungsschutzbericht vorzustellen, sei "höchst problematisch", so von Notz. Die "völlig inakzeptablen Vorgänge" in Stuttgart seien in Seehofers Verantwortungsbereich passiert. "Da kann man sich nicht so wegducken." Die Union trage seit 15 Jahren Verantwortung für die Innenpolitik im Land. "Davon kann man nicht ablenken, indem man Strafanzeige gegen Journalisten stellt", sagt von Notz. Das sei eine "Nebelkerze".