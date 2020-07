Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) durchkreuzt den Plan des Landes Berlin, in Eigenregie bis zu 300 Schutzbedürftige aus den überfüllten Camps auf den griechischen Inseln aufzunehmen. Aus rechtlichen Gründen könne er kein Einvernehmen des Bundesinnenministeriums zum von Berlin geplanten Landesaufnahmeprogramm erklären, heißt es in einem jetzt bekanntgewordenen Schreiben Seehofers an Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD).