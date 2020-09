"Es zieht sich eine Blutspur des Rechtsextremismus durch unser Land." Es ist eine bedrückende Zusammenfassung, die Innenminister Horst Seehofer heute in einer Pressekonferenz zog. Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der Anschlag auf die Synagoge in Halle an der Saale und nun der rassistische Terroranschlag von Hanau – binnen weniger Monate erschüttern drei Taten die Republik.