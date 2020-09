So soll der Verfassungsschutz auch private Online-Kommunikation oder Handy-Chats auf verschlüsselten Diensten wie Whatsapp oder Telegram ausspähen können, indem er Spähprogramme (so genannte Trojaner) auf den Geräten der Zielpersonen einschleust.



Dabei gehe es, so heißt es im Gesetzentwurf, nur um Fälle, in denen etwa Gefahr bestehe für Bestand oder Sicherheit des Bundes. Und also, so wird in Sicherheitskreisen hinterhergeschoben, nur um vielleicht zwanzig Fälle im Jahr.