Die neue Vorschrift macht die Pläne erstmal zunichte. Um die Sicherheitskriterien zu erfüllen, muss das Schiff umgebaut werden. Bis zu 20.00 Euro wird das kosten. "Das ist finanziell schon machbar, es kostet aber natürlich Zeit und Ressourcen. Wir fahren dann eben einen Einsatz weniger und das können am Ende eben 150 nicht gerettete Menschenleben sein", so Reschke gegenüber ZDFheute. Was ihn stört ist die gezielte Ungleichbehandlung: